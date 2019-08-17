لطلاب الشهادات الفنية.. تعرف على المعاهد والجامعات الحكومية لتجنب نصب الكيانات الوهمية

بدأ أمس موقع التنسيق لطلاب الشهادات الفنيه في استقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم في تنسيق الدبلومات الفنيه 2019 ، حيث كان من المقرر انطلاقه السبت المقبل الموافق 17/8/2019 حتى يوم السبت الموافق 31/8/2019.





وحرصت وزارة التعليم العالي على تحذير الطلاب من الكيانات الوهمية من خلال توضيح أن هناك 163 معهدًا خاصًا على موقع التنسيق و45 معهدًا حكوميًّا تحت إشراف الوزارة وما دون ذلك فهو كيان وهمى، حيث تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات صارمة للتصدي للكيانات الوهمية تصل إلى حد الغلق الفوري والإحالة للنائب العام.





تقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات الصارمة للتصدي للكيانات الوهمية تصل إلى حد الغلق الفوري والإحالة للنائب العام.



وتهيب الوزارة بأبنائها الطلاب الرجوع إليها أو لموقعها الإلكتروني http://www.egy-mhe.gov.eg أو إلى المجلس الأعلى للجامعات، أو الموقع الإلكترونى للجامعات الخاصة للاستفسار عن الجامعات والكيانات غير المعروفة لهم.



ونوضح جامعات ومعاهد حكومية تحت إشراف الوزارة وما دون ذلك فهو كيان وهمى:



اولًا.. الجامعات الحكومية

ينظم عملها القانون رقم 49 لسنة 1972 وعددها 27 جامعة على النحو التالى:

.1 جامعة القاهرة

.2 جامعة الأسكندرية

.3 جامعة عين شمس

.4 جامعة أسيوط

.5 جامعة طنطا

.6 جامعة المنصورة

.7 جامعة الزقازيق

.8 جامعة حلوان

.9 جامعة المنيا

.10 جامعة المنوفية

.11 جامعة قناة السويس

.12 جامعة جنوب الوادي

.13 جامعة بنها

.14 جامعة الفيوم

.15 جامعة بني سويف

.16 جامعة كفر الشيخ

.17 جامعة سوهاج

.18 جامعة بورسعيد

.19 جامعة دمنهور

.20 جامعة أسوان

.21 جامعة دمياط

.22 جامعة مدينة السادات

.23 جامعة السويس

.24 جامعة العريش

.25 جامعة الوادى الجديد

.26 جامعة مطروح

.27 جامعة الاقصر



ثانيًا.. الجامعات الخاصة والأهلية

وينظم عملها القانون رقم 12 لسنة 2009 وعددها 27 جامعة

.1 جامعة 6 أكتوبر

.2 جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

.3 جامعةأكتوبر للعلوم الحديثة والأداب

.4 جامعة مصر الدولية

.5 الجامعة الفرنسية في مصر

.6 الجامعة الألمانية في مصر

.7 جامعة الأهرام الكندية

.8 الجامعة البريطانية في مصر

.9 الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

.10 جامعة سيناء

.11 جامعة فاروس

.12 جامعة المستقبل

.13 الجامعة المصرية الروسية

.14 جامعة النهضة

.15 جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

.16 جامعة النيل

.17 الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

.18 جامعة بدر

.19 جامعة هليوبوليس

.20 جامعة دراية

.21 جامعة نيو جيزة

.22 جامعة حورس

.23 الجامعة المصرية الصينية

.24 جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل



جامعات خاصة صدرت قرارات جمهورية بانشائها ولم يصدر لها قرار ببدأ الدراسة حتى الآن وعددها 3

.25 جامعة السلام

.26 جامعة ميريت

.27 جامعة سفنكس



ثالثًا.. مؤسسات تعليمية باتفاقيات دولية

.1 الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

.2 الجامعة العربية المفتوحة

.3 الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

.4 الجامعة الامريكية بالقاهرة

.5 جامعة اسلسكا مصر



رابعًا.. فروع الجامعات الأجنبية بمصر

ينظم عملها القانون 162 لسنة 2018 وعددها 2

.1 مؤسسة الجامعات الكندية فى مصر "مستضيفة فرع جامعة الأمير ادوارد الكندية"

.2 مؤسسة جامعات المعرفة الدولية "مستضيفة فرع جامعة كوفنترى البريطانية" –صدرت موافقة مجلس الوزراء ولم يصدر القرار الجمهورى المنظم لعملها حتى الآن وأيضًا قرار بدء الدراسة.



خامسًا.. الجامعات التكنولوجية

ينظم عملها القانون رقم 72 لسنة 2019 وعددها 3 على النحو التالى:

.1 الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة

.2 الجامعة التكنولوجية بالدلتا

.3 الجامعة التكنولوجية ببني سويف



سادسًا.. الكليات التكنولوجية

عبارة عن 8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهد فنى متوسط حكومى وهم كالاتى :

.1 المعهد الفني الصناعي بالمطرية

.2 المعهد الفني الصناعي للبصريات

.3 المعهد الفني للفنادق بالمطرية

.4 المعهد الفني التجاري بالمطرية

.5 المعهد الفني الصناعي بشبرا

.6 المعهد الفني التجاري بشبرا

.7 المعهد الفني الصناعي بشارع بالصحافة

.8 المعهد الفني التجاري بالروضة

.9 المعهد الفني الصناعي لمواد البناء بحلوان

.11 المعهد الفني للرى والصرف والمساحة بالمطرية

.11 المعهد الفني الصناعي ببنها

.12 المعهد الفني التجاري ببنها

.13 المعهد الفني الصناعي بقويسنا

.14 المعهد الفني التجاري بقويسنا

.15 المعهد الفني التجاري بطنطا

.16 المعهد الفني الصناعي بالزقازيق

.17 المعهد الفني التجاري بالزقازيق

.18 المعهد الفني الصناعي بالمحلة الكبرى

.19 المعهد الفني التجاري بالمحله الكبرى

.20 المعهد الفني التجاري بدمياط

.21 المعهد الفني التجاري بالمنصورة

.22 المعهد الفني التجاري بدمنهور

.23 المعهد الفني الصناعي بالاسكندرية

.24 المعهد الفني التجاري بالاسكندرية

.25 المعهد الفني للفنادق بالاسكندرية

.26 المعهد الفني الصناعي للمنشات البحرية ببورسعيد

.27 المعهد الفني الصناعي ببورسعيد

.28 المعهد الفني التجاري ببورسعيد

.29 المعهد الفني للسياحة و الفنادق ببورسعيد

.30 المعهد الفني الصناعي ببئر العبد

.31 المعهد الفني التجاري بالعريش

.32 المعهد الفني التجاري ببني سويف

.33 المعهد الفني الصناعي للري و الصرف والمساحة باسيوط

.34 المعهد الفني التجاري بأسيوط

.35 المعهد الفني الصناعي بسوهاج

.36 المعهد الفني التجاري بسوهاج

.37 المعهد الفني الصناعي للالومنيوم بنجع حمادي

.38 المعهد الفني الصناعي بقنا

.39 المعهد الصناعي للرى و الصرف والمساحة بقنا

.40 المعهد الفني التجاري بقنا

.41 المعهد الفني للسياحة والفنادق بقنا

.42 المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا

.43 المعهد الفني الصناعي لترميم الاثار بالاقصر

.44 المعهد الفني الصناعي بأسوان

.45 المعهد الفني التجاري بأسوان



سابعا المعاهد الخاصة

ينظم عملها القانون 52 لسنة 1970 وعددها 168 معهد

.1المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة

2. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بجاردن سيتي

3. معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية

4. معهد الإدارة و السكرتارية والحاسب الآلي التابع لكلية البنات القبطية

5. معهد الإدارة و السكرتارية التابع لكلية رمسيس البنات

6. معهد المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون

7. المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي بشبرا الخيمة

8. المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة

9. المعهد العالي للغات بمصر الجديدة

11. المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة

11. المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة

12. المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة

13. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة – مدينة نصر

14. معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي

15. معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر

16. معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم

17. معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم

18. معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم

19. معهد الجزيرة العالي للإعلام و علوم الإتصال بالمقطم

20. معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

21. المعهد العالي للإدارة و السكرتارية بمصر القديمة

22. معهد طيبة العالي للحاسب و العلوم الإدارية بالقاهرة

23. معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي

24. الأكاديمية الحديثة للهندسة و التكنولوجيا بالمعادي

25. الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر و تكنولوجيا الإدارة بالمعادي

26. المعهد العالي للهندسة بـ 15 مايو

27. المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطاميه

28. المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية

29. معهد السلام العالي للهندسة و التكنولوجيا

30. معهد العبور العالي للهندسة و التكنولوجيا

31. معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة

32. المعهد العالي للسياحة و الفنادق بالإسماعيلية "إيجوث"

33. المعهد العالى للهندسة و التكنولوجيا بالعبور

34. معهد العبور العالي للإدارة و الحاسب و نظم المعلومات

35. المعهد العالي للعلوم الإدارية بلبيس الشرقية

36. المعهد العالي للهندسة ببلبيس

37. المعهد العالي للهندسة بالشروق

38. المعهد العالي للحاسبات و تكنولوجيا المعلومات – مدينة الشروق

39. المعهد الدولي العالي للإعلام – مدينه الشروق

40. المعهد العالي الدولي للغات و الترجمة الفورية بالتجمع الخامس

41. المعهد العالي لعلوم الحاسب و نظم المعلومات بالتجمع الخامس

42. معهد القاهرة العالي للهندسة و علوم الحاسب و الإدارة

43. المعهد الكندى العالي لتكنولوجيا الهندسة و الإدارة

44. المعهد الكندى العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث

45. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس

46. المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس

47. معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول

48. المعهد العالي للعلوم الإدارية و التجارة الخارجية بالتجمع الخامس

49. المعهد العالي للحاسبات و نظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول

50. المعهد العالي للتسويق و التجارة و نظم المعلومات بالتجمع الأول

51. المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

52. المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان فرع 6 أكتوبر

53. المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان فرع مطروح

54. معهد المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

55. معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت

56. معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت

57. معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بسقارة –المريوطية

58. معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات و الإدارة بسقارة

59. معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات – طريق سقارة الهرم

60. المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم

61. المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة

62. المعهد الفني للموضة شامبر سانديكال

63. معهد هندسة و تكنولوجيا الطيران بإمبابة

64. معهد الحاسبات و تكنولوجيا معلومات الطيران و الفضاء

65. معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه

66. معهد الجيزة العالي للهندسة و التكنولوجيا

67. المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم

68. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بـ 6 أكتوبر

69. المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بـ 6 أكتوبر

70. معهد أكتوبر العالي للاقتصاد بمدينة 6 أكتوبر

71. المعهد العالي للغات بـ 6 أكتوبر

72. المعهد العالي للعلوم الإدارية بـ6 أكتوبر

73. المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بـ6 أكتوبر

74. المعهد العالي للهندسة بـ 6 أكتوبر

75. الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر

76. المعهد العالي للفنون التطبيقية بـ 6 أكتوبر

77. معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر

78. المعهد العالي للسياحة والفنادق بـ 6 أكتوبر

79. أكاديمية أخبار اليوم بـ 6 أكتوبر

80. معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر

81. المعهد الكندى العالى للهندسة بـ 6 أكتوبر

82. المعهد الكندى العالى للإدارة بـ 6 أكتوبر

83. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها

84. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

85. معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية

86. معهد الوادى العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

87. معهد الصفوة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

88. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر - الشرقية

89. المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبري

90. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبري

91. المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا

92. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور

93. المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس- البحيرة

94. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا – البحيرة

95. المعهد العالي للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات بالبحيرة

96. المعهد العالي للهندسة و التكنولوجيا بطنطا

97. المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة و المحاسبة

98. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

99. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

100. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية "ايجوث"

101. المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي بالإسكندرية

102. معهد الاسكندرية العالى للاعلام بسموحة

103. معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة

104. المعهد العالي للسياحة و الفنادق وترميم الآثار بأبي قير

105. المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات بأبي قير

106. معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية

107. المعهد العالي للدراسات الأدبية بكنج مريوط

108. المعهد العالي للسياحة والفنادق بكنج مريوط

109. المعهد العالي للحاسب الآلي بكنج مريوط

110. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط

111. معهد القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالسويس

112. معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

113. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة

114. المعهد الفنى للتمريض بالجونة

115. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد

116. المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش

117. معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بالعريش

118. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش

119. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

120. المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا

121. المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي برأس البر

122. معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية والحاسب الآلي

123. المعهد العالي للعلوم الإدارية ببلقاس

124. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة

125. معهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة

126. معهد مصر العالي للتجارة و الحسابات بالمنصورة

127. معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة "قولونجيل"

128. معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة "قولونجيل"

129. معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

130. المعهد العالي للغات بالمنصورة

131. معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا

132. معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

133. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

134. المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة

135. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

136. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

137. المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ

138. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ

139. المعهد العالي للعلوم الإدارية ببنى سويف

140. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة

141. المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي بأسيوط

142. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج

143. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج

144. المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج

145. المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج

146. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان "فرع قنا"

147. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر "ايجوث"

148. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر

149. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان

150. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان

151. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجية ببرج العرب

152. الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى

153. معهد المستقبل العالي للهندسة بالفيوم

154. المعهد العالى للدراسات الإسلامية

155. معهد المنيا العالى للغات

156. المعهد العالى للهندسة بالمنيا

157. المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

158. المعهد العالى للهندسة الالكترونية ببلبيس

159. المعهد العالى للغات والترجمة الفورية باسوان

160. المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا

161. معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

162. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

163. المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج

164. المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية

165. معهد راية العالى للادارة والتجارة الخارجية

166. المعهد الكندى العالى للحاسب الآلى بالتجمع الخامس – القاهرة الجديدة

167. المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج

168. المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة



ثامنًا.. الأكاديميات

1. أكاديمية السادات للعلوم الإنسانية.