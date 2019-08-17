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ليبيا.. فتح مطار سبها بعد إغلاقه منذ عام 2014

السبت 17/أغسطس/2019 - 04:35 ص
الطائرة القادمة من
الطائرة القادمة من بنغازي تصل مطار سبها
أحمد قاسم
أفادت قناة "العربية"، اليوم السبت، بأن ليبيا أعادت فتح المطار في مدينة سبها، المدينة الرئيسية في جنوب البلاد، بعد إغلاقه منذ يناير 2014 بسبب مشكلات أمنية.


وأضافت أن رحلة تجارية هبطت في مطار سبها قادمة من بنغازي شرق البلاد. وتعود الطائرة التي استقبلها المطار الجمعة للخطوط الجوية الليبية.


وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الخطوط الجوية الليبية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" عودة الملاحة للمطار.


وأدت اشتباكات قبلية اندلعت بين قبيلتي أولاد سليمان والتبو قرب مطار سبها الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي، في 10 يناير 2014 إلى توقف حركة الملاحة بالمطار.

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