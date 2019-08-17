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أخبار العالم

عطل تقني يضرب مطارات أمريكا.. وتأخر آلاف المسافرين

السبت 17/أغسطس/2019 - 04:24 ص
مطار لوس أنجلوس
مطار لوس أنجلوس
أحمد قاسم
واجه آلاف المسافرين بمطارات أميركية تأخيرات في وقت متأخر الجمعة بسبب عطل بأنظمة إدارة الجمارك وحماية الحدود.

وقالت الإدارة في بيان إن العطل مؤقت وإن موظفيها يواصلون إتمام إجراءات المسافرين الدوليين باستخدام وسائل بديلة.

وعانى المسافرون في بعض المطارات من فترات توقف أطول من المعتاد.

وبث أناس في عدة مطارات تسجيلات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطوابير طويلة بنقاط الفحص، وحذرت عدة مطارات من تأخيرات طويلة.

ولاحقا، قالت مصلحة الجمارك وحماية الحدود الأميركية إن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها عادت للعمل.

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