التعليم العالي في أسبوع.. 86 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب بتنسيق العام الجامعي.. وبدء البث التجريبي لتطبيق ادرس في مصر.. و3 ملايين دراجة لطلاب الجامعات بالعام الدراسي الجديد

3 ملايين دراجة للطلاب و100 ألف لأعضاء هيئة التدريس

86 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب بتنسيق للعام الجامعي 2019 /2020 بدء البث التجريبي لتطبيق "ادرس في مصر"





شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاسبوع الماضي العديد من الأحداث الهامة على رأسها تنسيق طلاب الثانوية العامة لعام 2019، حيث أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، صباح اليوم الجمعة أن 86 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب.





وأضاف عطا أن الموقع مستمر في استقبال رغبات التحويلات حتى يوم الثلاثاء الموافق 20/8/2019، مشددًا على أن التحويلات في حدود النسبة المقررة 10%، مشيرًا إلى أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة في هذا الشأن، وهي :التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، مؤكدًا أنه لا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط.





وفي سياق آخر أكد الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، أن المشروع القومي للدراجات، "دراجة لكل طالب"، يستهدف توفير ما يزيد عن 3 ملايين دراجة هذا العام للطلاب في الجامعات، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس في كل جامعة والذين سيتوافر لهم 100 ألف دراجة، حيث يتم حاليا تشكيل لجنة متخصصة في كل جامعة، لتنفيذ هذا المشروع بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.





وأضاف أن هذا المشروع سوف يعرض في الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي الشهر المقبل استعدادًا لبدء تنفيذ المشروع في جميع الجامعات مع بداية العام الدراسي المقبل، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى الحد من التلوث، ورفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب والعاملين بالجامعة.





وأشار إلى أنه يتم استخدامها فى تنظيم سباقات رياضية بين الجامعات المصرية، والحفاظ على وقت الطلاب، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس أثناء تنقلهم إلى الأماكن المختلفة داخل الجامعة.





كما أوضح أن هذا المشروع يهدف إلى التعرف على مستوى اللياقة البدنية لدى طلاب الجامعات المصرية، وتعزيز قيم الانتماء، والمواطنة، والولاء للوطن لدى الطلاب، فضلأ عن رفع كفاءة اللياقة البدنية للطلاب؛ للوصول إلى متطلبات الصحة العامة، وكذا إتاحة الفرصة للطلاب لممارسة الرياضة وعودة الأنشطة الرياضية، وكذلك تأصيل دور الأنشطة الرياضية؛ لتفعيل الممارسات الإيجابية تجاه الوطن.





وأردف إلى أن الفئات المستهدفة من هذا المشروع هم طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، والأشخاص ذوي الإعاقة من طلاب الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعات.





ولفت إلى أن البرامج المقترحة تضمنت العديد من المشروعات، منها: المشروع الأول: "الحياة النشطة" مسابقات على مستوى الصفوف الدراسية وتشمل: ( قياس مستوى اللياقة البدنية لكل طالب بالجامعة، عمل متوسط حسابي لكل صف دراسي، عمل خريطة للياقة البدنية على مستوى الجامعات)، والمشروع الثاني: على مستوى الكليات "الطلاب" وتمثل الصفوف الأربعة للكلية، المشروع الثالث: "الأساتذة" وتمثل جميع القطاعات الجامعية، والمشروع الرابع: البطل الذهبي للياقة البدنية على مستوى الجامعات المصرية، بينما يتضمن المشروع الخامس بطولة اللياقة البدنية للطلاب والطالبات الأفارقة.





وفي سياق متصل صرح أنه تم إعطاء أولوية واهتمام شديد لدعم الأنشطة والفعاليات الطلابية بالجامعات المصرية، ودعمها ماليًا ولوجستيًا؛ تشجيعًا للشباب على الانخراط في الأنشطة والعمل العام والمجتمعي.





وأشار إلى مشاركة 146.351 طالبًا وطالبة في الأنشطة الطلابية التي نظمها الاتحاد، حيث شارك 13391 طالبًا في لقاءات الكليات العسكرية، و54415 طالبًا في النشاط الداخلي للجامعات، و7333 طالبًا في مهرجانات رياضية، و13000 طالب وطالبة في بطولة وطن، و200 طالب في بطولات دولية، و7438 طالبًا في بطولة الجامعات، و44074 طالبًا في مشاركات رياضية، بالإضافة إلى 6500 طالب شاركوا في أنشطة مجتمعية.





وأشار التقرير إلى تنظيم أسبوع شباب المدن الجامعية بالسويس بمشاركة 1500 طالب، وأسبوع شباب الجامعات بكفرالشيخ، بمشاركة 1560 طالبًا وطالبة، واللقاء الرياضي الأول للكروس فيت لطلاب كليات التربية الرياضية ببورسعيد، وماراثون الدراجات بجامعات حلوان والقاهرة وطنطا وعين شمس، والدورة الرياضية لخماسيات كرة القدم لشباب الجامعات والشرطة 450 طالبًا، والمهرجان الأول للتزحلق على الرمال بالفيوم، والبطولة العربية للمبارزين الجامعيين ببني سويف، والبطولة العربية المصغرة للجامعات بطنطا.





واستكمل: "حصول منتخب الجامعات على المركز الخامس عالميًّا في بطولة العالم للجامعات لكرة اليد بكرواتيا، وتتويجه بالمركز الأول للفرق في بطولة العالم للجامعات للخماسي الحديث بالمجر، وحصوله على المركز الثاني للكرة الشاطئية بالدورة العربية الجامعية الثانية للألعاب الشاطئية بالمغرب، بالإضافة إلى حصوله على المركز الثالث ببطولة زايد العربية لكرة الصالات بالإمارات".





وعن التقديم بالكليات والجامعات الدولية والخاصة فقد صرح مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن جامعة المعرفة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة حصلت على موافقة الوزارة على مستوى فحص الملف الفني الخاص ، كما حصلت الجامعة على قرار بالموافقة من مجلس الوزراء، بينما مازالت تنتظر حاليا صدور القرار الجمهوري بالإنشاء .





وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن وزارة التعليم العالي قامت بإرسال إنذار لجامعة المعرفة الدولية ، يحذرها من نشر الإعلانات واستقبال ملفات الطلاب قبل صدور القرار الجمهوري والموافقة على بدء الدراسة .





وأشار المصدر إلى أن جامعة المعرفة الدولية قامت أرسلت ردًا رسميًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أكدت خلاله أنها سوف تلتزم بعدم نشر إعلانات وكذلك عدم استقبال ملفات الطلاب لحين صدور القرار الجمهورى رسميا والموافقة على بدء الدراسة.





كما شهدت الوزارة حدث هام هذا الاسبوع وهو بدء التشغيل التجريبي لتطبيق "ادرس فى مصر"على الهاتف الذكي، ويتضمن بيانات جميع مؤسسات التعليم العالي في مصر المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، ويأتى ذلك فى ظل التوجه نحو تقديم خدمة تعليمية متميزة تدعم التواصل بين أطراف العملية التعليمية، خاصة في المرحلة الانتقالية من المرحلة الثانوية إلى التعليم الجامعي العالي.



