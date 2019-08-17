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فن

أخبار الفن.. العشرات يقتحمون حفلة عمرو دياب .. وهكذا احتفلت زوجة تامر حسني بعيد ميلاده

السبت 17/أغسطس/2019 - 05:32 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
نبيل العدوى
نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

دفعوا البوديجاردات .. العشرات يقتحمون حفلة عمرو دياب بالتدافع .. شاهد
أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا كبيرا في الميوزك أرينا بمدينه العلمين الجديدة.
وأشعل الهضبة حماس جمهوره الذي احتشد بالآلاف لمتابعة حفله الأول في الساحل الشمالي هذا العام.

صاحبة السعادة تحتفل بـ سوسن بدر في حلقة خاصة.. الثلاثاء
تحل النجمة الكبيرة سوسن بدر ضيفة على برنامج صاحبة السعادة والذى يعرض على شاشة dmc وتقدمه المنتجة والفنانة إسعاد يونس، مساء الثلاثاء القادم.

شاهد.. نادية الجندي مع دينا الشربيني في حفل عمرو دياب
شاركت الفنانة دينا الشربيني جمهورها بنشر صورة تجمعها بالنجمة نادية الجندي أثناء حضورها حفل الهضبة عمرو دياب بالعلمين.

شاهد.. كيف احتفلت بسمة بوسيل بعيد ميلاد تامر حسني؟
احتفلت مصممة الازياء المغربيه بسمة بوسيل زوجه الفنان تامر حسنن بعيد ملاد زوجها ال 42 عاما .

وفاة النجم Peter Fonda عن عمر 79 عاما
أعلنت صحيفة THE SUN عن وفاة الممثل الكبير Peter Fonda قبل قليل عن عمر يناهر الـ79 عاما بعد رحلة مع المرض.

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