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واشنطن بوست: ترامب سيعلن قريبا عن اتفاق بشأن انسحاب أمريكي من أفغانستان

السبت 17/أغسطس/2019 - 07:35 ص
ترامب
ترامب
أحمد قاسم
قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم السبت، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف تعلن قريبا جدا عن الاتفاق بشأن انسحاب القوات العسكرية الأمريكية المتواجدة في أفغانستان.

وأضافت الصحيفة: "المفاوضون الأمريكيون حققوا تقدما ملحوظا في المحادثات الأخيرة مع طالبان في الدوحة".

وفي وقت سابق، نشر ترامب تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، كشف فيها أنه عقد فيها اجتماعات "مثمرة" مع مستشارين أمنيين ومسئولين كبار لمناقشة الترتيبات الخاصة بالانسحاب التدريجي من أفغانستان.

وكتب ترامب في التغريدة: "عقدت مباحثات مثمرة لبحث ملف أفغانستان، جميعنا نسعى لعقد اتفاق".

وكشفت "واشنطن بوست" أمس أن لاجتماع سيراجع الاجتماع نتائج أشهر من الجهود الدبلوماسية التي قادها المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، إلى جانب خطط بدء انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من البلاد.

وأكد مسئولون بالبيت الأبيض أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، والقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، ميك مولفاني، سيشاركان في الاجتماع الذي سيعقد في منتجع ترامب بنيوجيرسي.

وتسعى إدارة ترامب إلى إرجاع آلاف الجنود من أفغانستان مقابل تنازلات تقدمها "طالبان"، كجزء من اتفاق مبدئي لإنهاء حرب تستمر منذ 18 سنة.

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