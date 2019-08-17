أمريكا تصدر مذكرة احتجاز لضبط ناقلة نفط إيرانية.. وترامب يدعو للتهدئة في جامو وكشمير.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر تجدد تعاقدها مع الكويت لتوريد النفط

أمريكا تصدر مذكرة لضبط ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

جيش الاحتلال: إطلاق 3 صواريخ من غزة باتجاه المستوطنات

التحالف العربي: إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من محافظة عمران

الخارجية الأميركية: ستكون هناك "تداعيات" لأفعال "حزب الله"





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر رفيعة المستوى بقطاع البترول المصري، قولها إن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تعتزم تجديد تعاقدها مع مؤسسة البترول الكويتية لتوريد كميات من النفط الخام بداية من شهر يناير المقبل.





وقالت المصادر إن الهيئة المصرية العامة للبترول لديها 4 تعاقدات مع شركات ومؤسسات عربية عملاقة لتوفير احتياجات السوق المحلية في مصر من المنتجات البترولية، بجانب الإنتاج المحلي، مضيفة أنه سيتم استيراد شحنات من النفط والمنتجات البترولية من الشركات والمؤسسات الدولية المتعاقدة معها وهي مؤسسة البترول الكويتية، شركات أدنوك الإماراتية، أرامكو السعودية، وشركة سومو العراقية.





وذكرت "الوطن" أنه بعد شهور من التراجع المستمر، شهد سعر صرف الدولار ارتفاعا أمام الجنيه المصري ليومين متتاليين في تطور لا يتفق مع توقعات خبراء الاقتصاد.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الأنباء" بأن وزارة العدل الأميركية، كشفت عن اصدار مذكرة لضبط ناقلة النفط الإيرانية جريس 1 ومصادرتها، بعد يوم على اصدار قاض في جبل طارق قرارا يسمح للناقلة المحتجزة بالإبحار.





وبحسب الوزارة، فقدونصت المذكرة على أن الناقلة وكل النفط الذي تحمله اضافة الى 995 ألف دولار خاضعة للمصادرة بالاستناد الى انتهاك قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية والاحتيال المصرفي وتبييض الاموال ووضعية المصادرة بموجب الارهاب.





وذكرت "الراي" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن ثلاثة صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية دون الإعلان عن وجود اضرار او إصابات بين المستوطنين، مشيرةً إلى أن طيران الاحتلال شن غارات مكثفة استهدفت مواقع عدة في قطاع غزة.





ونقلت "القبس" عن بيان أصدره تحالف دعم الشرعية في اليمن، قوله إن تم اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من محافظة عمران، مؤكدًا أن استمرار إطلاق الميليشيات الحوثية للطائرات المسيرة يعكس خسائرها على الأرض.





وأبرزت "الجريدة" تصريحات مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية، بأن واشنطن تحذر من "تداعيات" ستطال "حزب الله"، في حال استمرت الميليشيات بتصرفاتها، وذلك عقب لقاء مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في واشنطن.





وقال المسئول إن مسئولين في الولايات المتحدة تناقشوا بشكل مطول مع الحريري حول سلوك "حزب الله"، وما الذي من الممكن أن تقوم به الحكومة اللبنانية، مشيرًا إلى أن واشنطن ملزمة بموجب القانون، بأن تحمّل المسئولية لكل فرد أو منظمة، تقوم بتسهيل أعمال ميليشيات "حزب الله"، محذرا: "إذا استمر (حزب الله) بالقيام بما يفعله، ستكون هناك تداعيات لذلك".



