أخبار الرياضة .. مرتضى منصور يعلن اسم مدرب الزمالك.. محمد عواد يفتح النار على مسؤولي الإسماعيلي.. امير مرتضى يتحدث عن كارثة جروس

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، وجاءت كالتالي:



رئيس نادي الزمالك يكشف عن المدير الفني لفريق الكرة.. فيديو



كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن مدرب الفريق الأول لكرة القدم ، قائلا: ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" سيصل إلى القاهرة من أجل قيادة الجهاز الفني للفريق.



بعد أول مباراة بقميص الزمالك.. عواد يفتح النار من جديد على مسئولي الإسماعيلي.. فيديو



قال محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه يرفض الرد على انتقادات مسئولي الإسماعيلي له دون الحصول على موافقة من مجلس إدارة الزمالك، وطالبهم بالتركيز مع فريقهم للظهور بشكل أفضل.



أمير مرتضى يكشف كارثة جروس ويتحدث عن مفاوضات فيريرا.. فيديو



كشف أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا كان يُعد الأبرز لقيادة الفريق الأبيض خلال الموسم المقبل.



أمير مرتضى: مدرسة اختيار المدرب للاعبين انتهت في العالم.. ونملك فريقscouting.. فيديو



قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالفريق الأول لنادي الزمالك، إن مدرسة اختيار المدير الفني للاعبين انتهت في العالم أجمع منذ العام الماضي،مشيرا إلى أن التخطيط لموسم الانتقالات بدأ منذ عام.



طارق يحيي يكشف سبب فوز الزمالك بسباعية أمام ديكاداها بدوري الأبطال



كشف طارق يحيى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه على ديكاداها الصومالي بسباعية دون رد في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.



ما قبل الدوري.. حامل الكرات يعطل لاعبي دمنهور من تسجيل هدف في الاتحاد.. فيديو



أقيمت اليوم مباراة ودية بين فريق ألعاب دمنهور ومنفسه الاتحاد السكندري، على استاد المكس ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات مسابقة الدوري.



سواريز يدخل التاريخ بخروجه فى مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو



تعرض الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة، لإصابة خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، مساء أمس الجمعة، على ملعب سان ماميس، في الجولة الافتتاحية للدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.