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تعليم

امتحانات الدور الثاني.. طلاب الثانوية العامة يدخلون اللجان لبدء امتحان العربي

السبت 17/أغسطس/2019 - 08:45 ص
امتحانات الدور الثاني
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة
ياسمين بدوي
دخل منذ قليل طلاب الثانوية العامة 2019 إلى لجانهم الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية، لبدء امتحان الدور الثاني لمادة اللغة العربية.

ومن المقرر أن يبدأ زمن امتحان اللغة العربية من الساعة التاسعة صباحا ويستمر لمدة 3 ساعات لينتهي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، ثم يبدأ بعد ذلك امتحان التربية الدينية في الفترة الامتحانية الثانية من الثانية عشر والنصف ظهرًا ويستمر لمدة ساعة و نصف لينتهي في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

أما عن إجمالي عدد الطلاب الذين يخوضون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019 ، فيبلغ 124436 طالب/طالبة يؤدون امتحاناتهم في 278 لجنة على مستوى الجمهورية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على خطورة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقًا أو أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه والنص على أن الشروع في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها.

وأكدت أن ذلك يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان، كما أن العمل على طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان طبقًا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2017، الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.

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