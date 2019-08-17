وفد صيني يزور قلعة قايتباي بالإسكندرية ويشيد بعظمة الآثار المصرية

أشاد وفد صيني بعظمة الآثار المصرية ، وقام بزيارة قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية التي تعد من أقدم وأهم المعالم الاسلامية في مصر والعالم العربي.



وأعرب الوفد عن اعجابه بالقلعة واطلالتها المميزة علي البحر المتوسط ، وتفقد كافة معالم القلعة وجوانبها الأثرية ، ورافقه خلال الزيارة مدير عام القلعة أسامة الصياد.



واستمع الوفد الي شرح توضيحي عن تاريخ القلعة وما تضمه من معالم ومقتنيات متميزة ، وقال أسامة الصياد إن الوفد شبه القلعة بسور الصين العظيم.