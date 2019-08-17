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ثقافة

وفد صيني يزور قلعة قايتباي بالإسكندرية ويشيد بعظمة الآثار المصرية

السبت 17/أغسطس/2019 - 08:23 ص
قلعة قايتباي بالإسكندرية
قلعة قايتباي بالإسكندرية
أ ش أ
أشاد وفد صيني بعظمة الآثار المصرية ، وقام بزيارة قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية التي تعد من أقدم وأهم المعالم الاسلامية في مصر والعالم العربي.

وأعرب الوفد عن اعجابه بالقلعة واطلالتها المميزة علي البحر المتوسط ، وتفقد كافة معالم القلعة وجوانبها الأثرية ، ورافقه خلال الزيارة مدير عام القلعة أسامة الصياد.

واستمع الوفد الي شرح توضيحي عن تاريخ القلعة وما تضمه من معالم ومقتنيات متميزة ، وقال أسامة الصياد إن الوفد شبه القلعة بسور الصين العظيم.

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