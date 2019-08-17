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أخبار العالم

مسئول أمريكي يقوم بجولة بطوكيو وسول بشأن البرنامج النووي لبيونج يانج

السبت 17/أغسطس/2019 - 08:18 ص
ترامب
ترامب
يتوجه ستيفن بيجان المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية إلى كل من اليابان في الفترة بين 19 و 20 أغسطس الجاري ثم إلى كوريا الجنوبية بين 20 و 22 من نفس الشهر.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الجولة تستهدف مقابلة مسئولي الدولتين في مباحثات بغرض مزيد من تقوية مسارات التنسيق حول التنفيذ الكامل والنهائي للبرنامج الخاص بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

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