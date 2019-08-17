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ترامب يجتمع بفريق الأمن القومي لمناقشة مفاوضات المصالحة الأفغانية

السبت 17/أغسطس/2019 - 08:16 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
أ ش أ

قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب عقد اليوم الجمعة اجتماعا مع فريق الأمن القومي ومن بينهم نائب الرئيس مايك بنس ووزير الدفاع مارك مارك إسبر، بالإضافة إليه كوزير للخارجية ، إلى جانب مستشار الأمن القومي جون بولتون والممثل الأمريكي الخاص بالمصالحة الأفغانية خليل زاد ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد ومديرة وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبل حيث ركز الاجتماع على مناقشة وضع مفاوضات السلام والمصالحة في أفغانستان.


وقال بومبيو في تصريح له اليوم " نعمل جديا ، تحت قيادة الرئيس ترامب ، على طريق التقدم في أفغانستان ، وفي إطار التعاون المستمر والوثيق مع الحكومة الأفغانية" وأضاف " مازلنا ملتزمين بتحقيق اتفاق سلام شامل ، يشمل الحد من العنف ووقف إطلاق النار، وضمان عدم استغلال الأراضي الأفغانية مجددا فيما يهدد الولايات المتحدة أو حلفاءها ، وكذلك توحيد الأفغان معا للعمل نحو السلام".

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