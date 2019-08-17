حظك اليوم .. توقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

قد يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك سنقدم لهم حظك اليوم السبت 17 /8 /2019 توقعات الأبراج، وذلك حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، حيث إنه يمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي سنقدم لكم حظك اليوم السبت 17 /8 /2019 وتوقعات الابراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، حيث نتعرف معا على ما تحملة الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عن ما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الآن نتابع كيف سيكون حظك اليوم 17 أغسطس 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟



حظك اليوم السبت 17 /8 /2019 برج الحمل

مهنيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحكم في انفعالاتك ولا تعلن عن أفكارك وأعمالك.

صحيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بأن تعتني بصحتك وأن تتجنب الزهو بنفسك.



حظك اليوم السبت 17 /8 /2019 برج الثور

اجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يمدك بالمزاج الجيد ويجعلك تقيم علاقات راسخة.

مهنيا: اليوم تساعدك الأفلاك على القيام بنشاطات ممتعة وتحصل على الدعم بسهولة.



حظك اليوم السبت 17 /8 /2019 برج الجوزاء

اجتماعيا وعائليا: ينصحك الفلك بالصبر ويجب أن تكون أقل انفعالا إذا تأخرت مطالبك.

مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس وقد يسبب لك ذلك منافسة أو استفزازا وإرباكا.. فلا تدع الشك والغضب يضيعان منك الفرص المتاحة.



حظك اليوم السبت 17 /8 /2019 برج السرطان

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يمنحك اليوم كل الأدوات التي تجعلك سعيدا وقادرا على تحقيق مكاسب.

اجتماعيا وعائليا: الوضع الفلكي يعدك بلقاءات دافئة وتتواصل بحب مع من حولك.



حظك اليوم السبت 17 /8 /2019 برج الأسد

ماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك لبحث أمورك المالية وتظهر مهارة كبيرة في إدارة أموالك وتخطط جيدا.

عاطفيا ومهنيا: تستطيع اليوم أن تخطط جيدا لمستقبلك وتتخذ قرارات تخدم أهدافك ومشاريعك.



حظك اليوم السبت 17 /8 /2019 برج العذراء

عاطفيا: إذا كنت متزوجا عليك اليوم أن تضع نفسك مكان شريكك كي تستطيع أن تتفهمه.

اجتماعيا: القمر في مواجهة برجك وقد يصيبك ذلك بالعصبية والتوتر مما يخلق لك ضغوط أنت في غنى عنها.



حظك اليوم السبت 17 /8 /2019 برج الميزان

مهنيا وعائليا: القمر بمنزلك السادس قد يلقى على عاتقك اليوم مسئوليات وتبدو نشيطا وتثبت نفسك في كل نشاط تقوم به.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس في منزل الأصدقاء ويعدك ذلك بقضاء أوقات ممتعة.



حظك اليوم السبت 17 /8 /2019 برج العقرب

عاطفيا: رغم الضغوط، القمر في منزل الحب يعدك بالحب وبالمشاعر الحلوة والإيجابية.

اجتماعيا وعائليا: الوضع الفلكي يوفر لك اليوم أفضل الظروف لقضاء أوقات رائعة مع الأحباب من حولك.



حظك اليوم السبت 17 /8 /2019 برج القوس

مهنيا وماليا: الكواكب في منزل الحظ تساعدك على مواجهة أي عقبات والتغلب عليها.

اجتماعيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. تذكر اليوم أن الاستماع المتبادل يقلل الفجوة مع الآخرين.. قد تكون هناك أزمة وعليك أن تحسن إدارتها.



حظك اليوم السبت 17 /8 /2019 برج الجدى

عائليا واجتماعيا: القمر في منزلك الثالث يدعم علاقاتك.. انطلق كما تشاء واستفد من ذبذبات الفلك الإيجابية.

عاطفيا: تشعر باستقرار نفسي وتمدك الأفلاك بروح خيال تساعدك في حياتك الشخصية.



حظك اليوم السبت 17 /8 /2019 برج الدلو

ماليا: القمر في منزل المال مما يجعل اليوم مناسبا للاهتمام والتركيز على شئونك المالية، لكن عليك بدراسة الوضع دراسة متأنية.

اجتماعيا وعاطفيا: فينوس والشمس وعطارد بمواجهة برجك وعليك أن تعبّر بهدوء عن مشاعرك وأفكارك وسيطر على مشاعر التوتر والعصبية.



حظك اليوم السبت 17 /8 /2019 برج الحوت

اجتماعيا: القمر ما زال في برجك ويجعلك ذلك واثقا من نفسك ومبادرا وجريئا.

عاطفيا: اليوم تستطيع أن تطرق كل الأبواب لتحقق التفاهم مع الطرف الآخر

