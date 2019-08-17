درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في القاهرة والمحافظات ..فيديو

شهدت درجات الحرارة اليوم، السبت، 17-8-2019، انكسار الموجة الحارة على معظم المدن والمحافظات، حسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.





كما تشير درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت ، 17-8-2019 ، إلى ظهور السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين تمتد إلى مناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس.





ويستعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، 17-8-2019 بالقاهرة والمحافظات.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

القاهرة 37 25

الأسكندرية 32 24

مطروح 31 23

دمياط 32 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 37 25

السويس 37 26

العريش 32 23

رفح 32 22

طابا 35 28

شرم الشيخ 40 28

الغردقة 40 29

الفيم 38 26

بني سويف 38 25