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يورجن كلوب يثير الجدل برسالة إلى إيران

السبت 17/أغسطس/2019 - 08:40 ص
صدى البلد
حسام رضوان
أجرى الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي مقابلة مثيرة للجدل مع مراسل إيراني، حيث أشاد بلاعبين إيرانيين كانا قد لعبا إلى جواره قبيل اعتزاله اللعب والتوجه إلى التدريب.

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، أشاد كلوب بلاعبي إيرانيين كانا قد أحترفا معه بنادي ماينتس الألماني، في موسم، 1998-1999، وهما سيروس دين محمدي، وسرجيك تيموريان.

وقال كلوب للمراسل الإيراني عقب مباراة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي إن دين محمدي وتيموريان كانا لاعبين ذوي خبرة ، وأعرب عن سعادته لأن لدي جمهور عريض في إيران، والأسعد أن هناك جماهير إيرانية جاءت لمؤازرة ليفربول في قمة السوبر.

وأشارت القناة إلى أن محمدي من جهته أشاد بأخلاق كلوب، خاصة وأنه تذكره بعد تلك السنوات، وقال إن هذا يعكس أن كلوب لديه شخصية مختلفة، وأكد أنه لم يتوقع أن يذكر اسمه في في حديثه رغم شهرته العالمية.

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