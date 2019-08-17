التصديرى للحاصلات الزراعية : 15 مليون دولار قيمة صادرات الخس خلال 10 أشهر

صدرت مصر 29 ألف طن خس طازج بقيمة 15 مليون دولار خلال 10 أشهر،وذلك خلال الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية يونيو 2019.



وذكرت بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن صادرات الخس الطازج تمثل 1% من الكميات التى تم تصديرها خلال نفس الفترة، وتمثل 1% من قيمة الصادرات.



وصدرت مصر 4.289 مليون طن خضر وفاكهة طازجة مصرية لمختلف دول العالم بلغت قيمتها نحو 2.154 مليار دولار وذلك فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية يونيو 2019 .



