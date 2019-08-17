عمرو الكاشف يكتب: الرجال والمرأة اللعوب





مكامن القوة لدى كل من الرجل والمرأة .. فالرجل قوته فى أمواله التى بحوزته وفقا لنظرة وحسابات العديد من النساء وهو ما يتطلب من الرجل بذل الجهد والعمل ليل نهار لجنى المزيد من الأموال ... أما المرأة فقوتها لا تحتاج إلى مجهود يذكر فمجرد جمالها أو توجيه نظرة أو ابتسامة لرجل ما وبعدها يمكنها أن تسقط هذا الرجل فى براثن حبها ثم استهداف أمواله ومدخراته وفقا لتقدير وحسابات بعض النساء.

فهناك رجالا سقطوا فى بئر الفشل بسبب صحبة إمرأة .. تكون البداية رجلا يمتلك الأموال والمدخرات فربما تسقطه إمرأة برغبته أو غير رغبته ..

يمكنك عزيزى القارئ أن تستحضر معى اسلوب الفنانة هند رستم بفيلم صراع فى النيل عندما كادت أن توقع الفنان عمر الشريف فى براثن حبها لكى تغتنم أمواله لكنها فشلت .. وهناك بفيلم "البيه البواب " صفية العمري وكادت أن تفعلها هى الأخرى وأدت لتراجع الفنان احمد ذكى إلى الخلف وبمسلسل فرقة ناجى عطا الله كيف استطاعت مخالب دور الفنانة أنوشكا أن تحصد مليارات الدولارات التى بحوزة عادل إمام وفرقته لصالح تبرعات لجهات أجنبية بالأمم المتحدة.

المهم تبدأ خطة بعض النساء الخبيثات اللواتى يستهدفن جيوب الرجال بكلام معسول أبرزه انت عمرى وأنت الراجل اللى بدور عليه طول حياتى ويحدث ذلك فى الوسط الفنى كثيرا ومؤخرا مشكلة المطرب احمد سعد والفنانة سمية الخشاب التى استولت على شقته.

كما أن العديد من النساء يقبلن أن يصبحن زوجة ثانية لكن ليس من أجل عيون الرجل والسبب هو الطمع فى أموال والحصول على شقة على الأقل .

تسعى هذه المرأة الخبيثة لتأمين نفسها باوراق ومستندات مثل القايمة أو عقود تمليك وشيكات قبل الزواج.

قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم " أخشى ما أخشاه على امتى الابتلاء بفتنة النساء"

المهم الحذر عزيزى الرجل وتجنب المراة الخبيثة التى قد تذهبك إلى بالوعة الفاشلين لاقدر الله.





