الأرصاد: اليوم طقس حار رطب..والعظمى بالقاهرة 37 ..فيديو

أفاد الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن حالة الطقس اليوم حار رطب على أغلب أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن العظمى بالقاهرة 37 درجة مئوية.



وأشار "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج " 8 الصبح " ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي"، اليوم السبت، إلى أن أول أمس الخميس ارتفعت درجات الحرارة حتى أصبحت 41 درجة على العاصمة القاهرة ، مما جعل حالة الطقس شديدة الحرارة.



ولفت إلى أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ، منوها إلى أن موجة الحارة خلال الأسبوع الماضي كانت نتيجة رياح أتت من الشمال البحر المتوسط.



وأضاف أن ارتفاع نسب الرطوبة سيظل مستمر حتي نهاية هذا الشهر ، حيث ستصل النسب إلى 80 % و 85 %.