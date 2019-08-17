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الأرصاد: اليوم طقس حار رطب..والعظمى بالقاهرة 37 ..فيديو

السبت 17/أغسطس/2019 - 09:02 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
مي محمد
أفاد الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن حالة الطقس اليوم حار رطب على أغلب أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن العظمى بالقاهرة 37 درجة مئوية.

وأشار "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج " 8 الصبح " ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي"، اليوم السبت، إلى أن أول أمس الخميس ارتفعت درجات الحرارة حتى أصبحت 41 درجة على العاصمة القاهرة ، مما جعل حالة الطقس شديدة الحرارة.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ، منوها إلى أن موجة الحارة خلال الأسبوع الماضي كانت نتيجة رياح أتت من الشمال البحر المتوسط.

وأضاف أن ارتفاع نسب الرطوبة سيظل مستمر حتي نهاية هذا الشهر ، حيث ستصل النسب إلى 80 % و 85 %.

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