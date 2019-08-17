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27 ألف دولار وسيارة.. مكافأة صاحب عبارة هذا واجبى بالحرم المكي.. تعرف على التفاصيل

السبت 17/أغسطس/2019 - 09:14 ص
صاحب عبارة هذا واجبى
صاحب عبارة هذا واجبى
منار نور
تداولا عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لأحد رجال الأمن فى الحرم المكى.

وظهر رجل الأمن فى مقطع الفيديو وهو يردد عبارة هذا واجبى، بعد أن عرضت عليه سيدة مبلغا مقابل مساعدته لها.

ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا عبر السوشيال ميديا، الأمر الذى وصل بأن أجرى الأمير عبد العزيز بن نايف وزير الداخلية، اتصالًا هاتفيًا برجال الأمن.

وقدم الأمير عبد العزيز له شكره لإخلاصه بعمله، ومكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال (27,000 دولار)، إضافة إلى سيارة، كما وجه بتعيينه بعد تخرجه بالمدينة التي يرغب بها، داعيًا إياه إلى زيارته والالتقاء به بعد انتهاء مهمته في الحج، ودورته التدريبية.

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