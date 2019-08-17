الارصاد: طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، اليوم السبت، انكسار الموجة الحارة على معظم المدن والمحافظات، بعد الموجة الحارة التي ضربت البلاد خلال اليومين الماضيين وتجاوزت فيها درجة الحرارة 40 درجة مئوية على القاهرة، وأن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.





وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين تمتد إلى مناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس.





وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.





وعن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر





الصغرى العظمى





درجات الحرارة فى القاهرة 25 37

درجات الحرارة فى شبين الكوم 24 36

درجات الحرارة فى طنطا 24 35

درجات الحرارة فى دمنهور 24 33

درجات الحرارة فى الإسكندرية 24 32

درجات الحرارة فى بلطيم 22 31

درجات الحرارة فى مطروح 23 31

درجات الحرارة فى السلوم 22 31

درجات الحرارة فى سيوة 24 40

درجات الحرارة فى بورسعيد 25 32

درجات الحرارة فى دمياط 25 32

درجات الحرارة فى الزقازيق 25 36

درجات الحرارة فى الإسماعيلية 25 37

درجات الحرارة فى السويس 26 37

درجات الحرارة فى العريش 23 32

درجات الحرارة فى رفح 22 32

درجات الحرارة فى رأس سدر 26 38

درجات الحرارة فى نخل 20 40

درجات الحرارة فى نويبع 27 37

درجات الحرارة فى طابا 28 35

درجات الحرارة فى كاترين 21 31

درجات الحرارة فى الطور 27 39

درجات الحرارة فى شرم الشيخ 28 40

درجات الحرارة فى الغردقة 29 40

درجات الحرارة فى مرسى علم 30 36

درجات الحرارة فى الفيوم 26 38

درجات الحرارة فى بني سويف 25 38

درجات الحرارة فى المنيا 26 38

درجات الحرارة فى أسيوط 28 39

درجات الحرارة فى سوهاج 28 40

درجات الحرارة فى قنا 28 42

درجات الحرارة فى الأقصر 29 44

درجات الحرارة فى أسوان 30 44

درجات الحرارة فى أبوسمبل 31 43

درجات الحرارة فى الوادي الجديد 29 46

درجات الحرارة فى شلاتين 27 40

درجات الحرارة فى أبورماد 27 38

درجات الحرارة فى حلايب 29 36