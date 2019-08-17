السجن لأمريكيين تورطا في التخطيط لهجوم على بلدة إسلامية في نيويورك

أصدرت محكمة أمريكية حكما بالسجن بحق اثنين من أصل أربعة، أمريكيين، متهمين بحيازة الأسلحة والتخطيط لشن هجوم على بلدة إسلامبيرج المسلمة بولاية نيويورك.



وقال التليفزيون الأمريكي إن أندرو كرايسل 18 عاما، وبرايان كولانري 20 عاما، كانا قد اعترفا في وقت سابق بتورطهما في جريمة إرهابية، وقد حكم عليهما بالسجن لمدة 4 سنوات للأول، و12 سنة للأخير، بحسب "روسيا اليوم".



ومن المنتظر أن تصدر أحكام بالسجن بحق المتهمين الآخرين، وذلك مع العلم أن فينسنت فيترومايل، 19 عاما، يواجه عقوبة السجن لمدة 7 سنوات، فيما تنتظر عقوبة السجن لمدة 7 سنوات، نيكولاس فيلشيفتر الذي كان في الـ16 من عمره وقت ارتكابه الجريمة.



وكانت الشرطة الأمريكية قامت باعتقال 4 شباب خططوا لشن هجوم بالقنابل على بلدة إسلامبيرج، حيث ضبط المحققون 3 قنابل يدوية الصنع وحوالي 20 بندقية كانت بحوزتهم.