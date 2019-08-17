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أخبار العالم

إنقاذ 13 سائحا إثر انقلاب قارب جنوب البرتغال

السبت 17/أغسطس/2019 - 10:21 ص
انقلاب قارب جنوب
انقلاب قارب جنوب البرتغال
أ ش أ
انتشل رجال الإنقاذ في البرتغال 13 شخصا من جنسيات مختلفة اثر انقلاب قارب سياحي في كهف بيناجيل في مدينة لاجوا بإقليم "الغرب" أقصى جنوب البرتغال.

وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية أن من بين هؤلاء السائحين مواطنون من البرتغال وسياح من جنسيات أخرى، أساسا من أسبانيا وفرنسا، مشيرة إلى طفلين كانا ضمن ضحايا الحادث الذي لم تعرف ملابساته بعد، بينما تم نقل 3 أشخاص إلى المستشفى لكن إصاباتهم ليست خطيرة.

وأضافت الصحيفة أن امرأتين ومعهما طفلان في سن الخامسة تقريبا، اضطروا إلى البقاء تحت الماء لبضع دقائق تحت القارب، حيث تمكنوا من التنفس من خلال جيب هوائي.لافتة إلى أن بيناجيل يعد أشهر الكهوف في منطقة الغرب وتسعى إليه الكثير من القوارب السياحية.



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