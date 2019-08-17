ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة النرويجية: اعتراف "غير رسمي" من منفذ هجوم مسجد أوسلو

السبت 17/أغسطس/2019 - 10:22 ص
الشرطة النرويجية
الشرطة النرويجية
أ ش أ
أعلنت الشرطة النرويجية أن الشاب الذي يشتبه بقتله أخته غير الشقيقة وفتح النار على مصلين داخل مسجد في ضواحي أوسلو قبل أسبوع، اعترف خلال استجوابه بارتكابه هاتين الجريمتين من دون أن يدخل عملية الإقرار الرسمي.

وقال المسؤول في شرطة أوسلو بال-فرديريك هيورت في بيان أوردته قناة " الحرة " الأمريكية،اليوم السبت ، "إن المتهم اعترف بالوقائع لكنه لم يتخذ موقفا رسميا من الاتهامات خلال استجوابه".

وأوقف النروجي فيليب مانهاوس البالغ من العمر 21 عاما، الاثنين الماضي ، للاشتباه بارتكابه "عملا إرهابيا" وجريمة قتل"، وقد وثق بنفسه هذه الجرائم من خلال تصويرها بنفسه بواسطة كاميرا مثبتة على خوذته.

ومانهاوس متهم بقتله أخته غير الشقيقة يوهان زانججيا ايهلي-هانسن (17 عاما)، قبل التوجه إلى مسجد النور في إحدى ضواحي أوسلو الراقية وإطلاق النار داخله حيث أصيب ثلاثة مصلين إصابات طفيفة.

ومثل مانهاوس أمام محكمة في أوسلو الاثنين وظهرت على وجهه كدمات وخدوش نتجت عن تعاركه مع أشخاص في المسجد، تمكنوا من السيطرة عليه حتى وصول الشرطة.

ترشيحاتنا

تداول صور امتحان الدور الثاني لعربي الثانوية برعاية غشاشون فدائيون

موعد مباراة النجم الساحلي والصفاقسي التونسي في نهائي كأس تونس والقنوات الناقلة

ما قبل الدوري.. حامل الكرات يعطل لاعبي دمنهور من تسجيل هدف في الاتحاد.. فيديو

شاهد .. صاحب المطعم السوري في واقعة الإساءة يعتتذر لجميع المصريين

الحكم الشرعي في شأن الصلاة في القطار المتحرك

يورجن كلوب يثير الجدل برسالة إلى إيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتنمر.. شاهد رشاقة فهرية افجان قبل الولادة

بفستان قصير ومكياج ناعم.. إطلالة زوجة تامر حسنى فى عيد ميلاده.. صور

ابنة عمرو دياب تواصل استفزاز متابعيها بإطلالات مثيرة في إسبانيا ..صور