ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرية الليبية تعلن إنقاذ 278 مهاجرا غير شرعي

السبت 17/أغسطس/2019 - 10:37 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت البحرية الليبية، أن خفر السواحل تمكن من إنقاذ 278 مهاجرا غير شرعي خلال عمليات منفصلة في الآونة الأخيرة.

وأوضح المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم، في تصريحات لقناة " الحرة " الأمريكية،اليوم السبت، أن دوريات القطاعات الثلاثة لحرس السواحل نفذت عمليات الإنقاذ الثلاثاء الماضي، بمشاركة عدة زوارق تابعة للبحرية.

وأضاف أن المهاجرين من جنسيات مختلفة، مشيرا إلى أنهم نقلوا إلى مركز للإيواء تابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.

ترشيحاتنا

#هندعم_طارق.. جدعنة المصريين لإنقاذ حياة العريس المنتظر بجمع 7 ملايين جنيه لعلاجه

شاهد.. ماذا فعل أسد بعشيرة من الضباع التهمت جاموسة ميتة؟

صعقا بالكهرباء.. مصرع شاب تطوع لتنظيف تكييف مسجد بالأقصر

بمجوهرات فاخمة وفستان رائع.. أحلام تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

انا صاحب الكورة.. سباعية الزمالك الأفريقية.. وتألق شيكابالا المبدع من وجهة نظر مختلفة.. فيديو

خرسانة مسلحة وزخارف نادرة.. كل ما تريد معرفته عن قصر البارون.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتنمر.. شاهد رشاقة فهرية افجان قبل الولادة

بفستان قصير ومكياج ناعم.. إطلالة زوجة تامر حسنى فى عيد ميلاده.. صور

ابنة عمرو دياب تواصل استفزاز متابعيها بإطلالات مثيرة في إسبانيا ..صور