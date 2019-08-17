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أخبار العالم

"ناسا" تختار "ألاباما" مقرا لمركبة الفضاء الجديدة المخصصة للقمر

السبت 17/أغسطس/2019 - 10:39 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن مدير إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، جيم بريدنستين إن مركز مارشال لرحلات الفضاء في ولاية "ألاباما" سيصبح مقرا لبرنامج الوكالة المقبل الذي يهدف لبناء مركبة تنقل رودا للقمر مجددا بحلول العام 2024 .

وذكرت قناة (سكاي نيوز عربية) الإخبارية أن بريدنستين أعلن عن ذلك داخل مقر المنشأة بصحبة نواب من ولاية ألاباما الأمريكية، مشيرة إلى أن هذا الاختيار - الذي سيسهم على الأرجح في طرح فرص عمل ورفع شأن الولاية - أثار إحباط نواب من ولاية تكساس الذين سعوا لاختيار ولايتهم مقرا للبرنامج .

وقال بريدنستين إن " نظام الهبوط سيكون هنا في مركز مارشال لرحلات الفضاء في هانتسفيل (بولاية) ألاباما "، مشيرا إلى تاريخ المركز في بناء مركبة الفضاء أبولو قبل 50 عاما .

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