تعرف على حقيقة تقديم جزء جديد من مسلسل الحفرة

كشف موقع gecce التركي عن انطلاق جزء جديد من مسلسل الحفرة والذي تمكن الجزء الأول والثاني منه من تحقيق نجاح كبير .



وكانت الأجزاء السابقة من الفيلم واجهت انتقادات كثيرة بسبب احتوائها على مشاهد عنف ومشاهد خارجة .



وقد فرضت أكثر من غرامة على صناعه بسبب المشاهد الجريئة التي يحتوي عليها.



ورغم هذه الغرامات إلا أن هذا العمل يعد من المسلسلات الأعلى مشاهدة في تركيا.