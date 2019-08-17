تعرف على حقيقة تقديم جزء جديد من مسلسل الحفرة

كشف موقع gecce التركي عن انطلاق جزء جديد من مسلسل الحفرة والذي تمكن الجزء الأول والثاني منه من تحقيق نجاح كبير .
وكانت الأجزاء السابقة من الفيلم واجهت انتقادات كثيرة بسبب احتوائها على مشاهد عنف ومشاهد خارجة .
وقد فرضت أكثر من غرامة على صناعه بسبب المشاهد الجريئة التي يحتوي عليها.
ورغم هذه الغرامات إلا أن هذا العمل يعد من المسلسلات الأعلى مشاهدة في تركيا.
وكانت الأجزاء السابقة من الفيلم واجهت انتقادات كثيرة بسبب احتوائها على مشاهد عنف ومشاهد خارجة .
وقد فرضت أكثر من غرامة على صناعه بسبب المشاهد الجريئة التي يحتوي عليها.
ورغم هذه الغرامات إلا أن هذا العمل يعد من المسلسلات الأعلى مشاهدة في تركيا.