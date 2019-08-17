ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على حقيقة تقديم جزء جديد من مسلسل الحفرة

السبت 17/أغسطس/2019 - 10:44 ص
الحفرة
الحفرة
نورا نبيل
كشف موقع gecce التركي عن انطلاق جزء جديد من مسلسل الحفرة والذي تمكن الجزء الأول والثاني منه من تحقيق نجاح كبير .

وكانت الأجزاء السابقة من الفيلم واجهت انتقادات كثيرة بسبب احتوائها على مشاهد عنف ومشاهد خارجة .

وقد فرضت أكثر من غرامة على صناعه بسبب المشاهد الجريئة التي يحتوي عليها.

ورغم هذه الغرامات إلا أن هذا العمل يعد من المسلسلات الأعلى مشاهدة في تركيا.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الدولار يسجل 16.5 جنيه للشراء.. اسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 17 - 8 - 2019

الأزهر يحذر من عمل يتكاسل عنه الكثير من المُصلين له ثواب حج وعمرة وصدقة

المحمدي وتريزيجيه في مهمة البحث عن الفوز الأول أمام بورنموث بالبريميرليج

شاهد.. موقف مأساوي لفتاة صغيرة حشرت يدها بسلم كهربائي وأمها تقف عاجزة

بث مباشر.. مباراة ليفربول محمد صلاح وساوثهامبتون فى الدورى الانجليزى

نيابة عن الرئيس.. مدبولي يتوجه للخرطوم للمشاركة فى مراسم توقيع الوثيقة الدستورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتنمر.. شاهد رشاقة فهرية افجان قبل الولادة

بفستان قصير ومكياج ناعم.. إطلالة زوجة تامر حسنى فى عيد ميلاده.. صور

ابنة عمرو دياب تواصل استفزاز متابعيها بإطلالات مثيرة في إسبانيا ..صور