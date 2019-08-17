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بين الناس

أهالى منطقة أم بيومي يعانون من انتشار القمامة

السبت 17/أغسطس/2019 - 10:27 ص
صدى البلد
احمد قطب
أرسل مايكل نبيل شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد المقيم بمنطقة أم بيومى بشبرا الخيمة من تراكم أكوام القمامة والباعة الجائلين بالمنطقة.

وقال نبيل في شكواه نحن القاطنين بمنطقة أم بيومى نعاني من انتشار القمامة والباعة الجائلين والتكاتك ولا يوجد خدمات ولا صناديق قمامة بشوارعنا ، ما أدى إلى تراكم أكوام القمامة بالمنطقة، وتم عمل العديد من الشكاوى، ولكن دون جدوى.

وطالب مايكل نبيل المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.

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