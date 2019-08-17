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فن

حقيقة مقاطعة الجمهور لـ حفل محمود العسيلي

السبت 17/أغسطس/2019 - 10:31 ص
محمود العسيلي
محمود العسيلي
نورا نبيل
توقع كثير من المتابعين فشل حفل المطرب محمود العسيلي في نادي الشمس وذلك بعد اعتراض أعضاء النادي على إحيائه حفلا غنائيا به خصوصًا بعد مواقفه الأخيرة التي أثارت جدلا ورفضه التصوير مع محبيه .

العسيلي كشف عن عدم فشل حفله ونشر صورا منه من خلال حسابه على تويتر تكشف عن الحضور الجماهيري والزحام الذي شهده الحفل وتفاعل الجمهور معه .

كان محمود العسيلي تعرض لانتقادات حادة، بسبب رفضه التصوير مع أحد معجبيه في إحدى الحفلات، قائلا له: "معاك واسطة مثلا، حد جامد جدا أنت عشان أتصور معاك".

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