رشا مجدي: مشروع الصوب الزراعية يهدف لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة.. فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن اليوم موعد هام للغاية ، نظرا لإضافة الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجاز هام إلى سلسلة الإنجازات التى تشهدها مصر في عهده .



وأضافت رشا مجدي خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة " صدى البلد "، أن اليوم سيفتتح الرئيس السيسي عددا من المشروعات القومية الكبيرة من الصوب الزراعية على مساحة 10 آلاف فدان ، وسيكون ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية .



وتابعت رشا مجدي أنه سيتم أيضا افتتاح مصنع للتعبئة و التغليف للمنتجات التى سيتم إنتاجها من المشروع ، إلى جانب مجمع لإنتاج البثور.



وأردفت رشا مجدي أن هذه الصوب الجديدة تأتي ضمن المشروع القومية للصوب الزراعية التى تنفذها الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ، موضحة أن هدف المشروع إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة ، إنتاج منتجات زراعية ذات جودة فائقة .