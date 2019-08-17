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رشا مجدي: مشروع الصوب الزراعية يهدف لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة.. فيديو

السبت 17/أغسطس/2019 - 10:26 ص
رشا مجدي
رشا مجدي
مي محمد
قالت الإعلامية رشا مجدي، إن اليوم موعد هام للغاية ، نظرا لإضافة الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجاز هام إلى سلسلة الإنجازات التى تشهدها مصر في عهده .

وأضافت رشا مجدي خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة " صدى البلد "، أن اليوم سيفتتح الرئيس السيسي عددا من المشروعات القومية الكبيرة من الصوب الزراعية على مساحة 10 آلاف فدان ، وسيكون ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية .

وتابعت رشا  مجدي أنه سيتم أيضا افتتاح مصنع للتعبئة و التغليف للمنتجات التى سيتم إنتاجها من المشروع ، إلى جانب مجمع لإنتاج البثور.

وأردفت رشا مجدي أن هذه الصوب الجديدة تأتي ضمن المشروع القومية للصوب الزراعية التى تنفذها الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ، موضحة أن هدف المشروع إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة ، إنتاج منتجات زراعية ذات جودة فائقة .

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