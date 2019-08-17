أحمد فلوكس يكشف سر مكالمة نبيلة عبيد .. فيديو

أكد الفنان أحمد فلوكس أن هناك عددا كبيرا من النجوم حرصوا على تهنئتهم بعد النجاح الذي حققه بفيلم الممر.



وقال خلال استضافته بندوة "صدى البلد :" أكثر المكالمات التي جعلتني أتأكد من نجاحي وبأن دوري كان مؤثر ومهم كانت مكالمة من النجمة القديرة نبيلة عبيد ومكالمة اخرى من الإعلامي مفيد فوزي وكلامهم وإشادتهم بأدائي أسعدني" .



وعبر أحمد فلوكس، عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها عن دوره في فيلم "الممر" والذي عاد من خلاله إلى السينما وشارك في بطولته أحمد عز ونخبة من الفنانين.



وقال فلوكس: "أهم شيء بالنسبة لي وصول الفيلم للأطفال والأجيال الجديدة التي لا تعرف شيئًا عن الحروب التي خاضتها مصر والحمد لله الفيلم نجح في الوصول إلى الكبار والأطفال".



وأضاف: "وجدت أكثر من طفل تأثر بشدة من مشهد استشهادي في الفيلم وهذا أسعدني لأنهم عرفوا معنى الاستشهاد والتضحية التي تقدم من أجل بلدنا".