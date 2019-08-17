مدير مشروعات الخدمة الوطنية يكشف تفاصيل المشروع القومي لإنشاء 10 آلاف بيت زراعي

أكد اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أن الجهاز قام بالبدء في المشروع القومي لإنشاء 10 آلاف بيت زراعي.



وأوضح «امين» خلال كلمته اثناء افتتاح 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، أن مشروعات الإنتاج الزراعي تعد من أهم المجالات التي تتعلق بالأمن الغذائي للشعب المصري، لافتا أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بتوفير المنتجات الزراعية، تم البدء بالمشروع القومي لإنشاء 10 آلاف بيت زراعي في عدة مناطق.



وأوضح أنه يتم تطبيق التقنيات الحديثة في مشروعات الصوب الزراعية لترشيد المياه، وتعظيم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه بتطبيق الأساليب العلمية الحديثة في تنفيذ المشروعات الزراعية مع ترشيد التكاليف ومياه الري ووحدة الارض.