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رياضة

بث مباشر.. مباراة ليفربول محمد صلاح وساوثهامبتون فى الدورى الانجليزى

السبت 17/أغسطس/2019 - 10:31 ص
ليفربول
ليفربول
القسم الرياضي
حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة ليفربول وساوثهامبتون، اليوم، السبت، في تمام الرابعة مساءً، على ملعب "سانت ميريز"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويدخل ليفربول مواجهة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما توج بلقب السوبر الأوروبي، عقب تغلبه على تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، يوم الأربعاء الماضي.

ويسعى الريدز في المباراة، لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعدما تغلب على نوريتش سيتي برباعية مقابل هدف، في افتتاح البريمرليج، ليواصل هيمنته في المراكز الأولى بجدول الترتيب.

ويتطلع "مو صلاح" لمواصلة تألقه والتسجيل للمباراة الثانية على التوالي، بعدما نجح في هز شباك نوريتش سيتي مرة واحدة وصنع هدفًا في ليلة الرباعية.

ويفتقد الريدز أمام ساوثهامبتون، لخدمات الحارس البرازيلي أليسون بيكر، بعد الإصابة التي تعرض لها في الجولة الأولى وابعدته عن لقاء السوبر الأوروبي، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة الحارس الإسباني الثاني أدريان، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال احتفاله باللقب أمام البلوز.

في المقابل يتطلع ساوثهامبتون، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق مفاجآة بالفوز على ليفربول، وتخطي الهزيمة التي تلقاها أمام بيرنلي بنتيجة 3-0 في افتتاح مشواره بالدوري الإنجليزي.







ويلتقي اليوم أيضًا، آرسنال مع بيرنلي، وأستون فيلا مع بورنموث، وإيفرتون مع واتفورد، ونوريتش سيتي مع نيوكاسل وبرايتون مع وست هام يونايتد، ومانشستر سيتي مع توتنهام، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

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