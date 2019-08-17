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رياضة

بث مباشر.. مباراة استون فيلا وبورنموث فى الدورى الانجليزى

السبت 17/أغسطس/2019 - 10:42 ص
تريزيجيه
تريزيجيه
القسم الرياضي
حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة أستون فيلا وبورنموث، اليوم، السبت، في تمام الرابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويدخل أستون فيلا بقيادة الثنائي المصري، لتخطي الهزيمة الماضية التي تلقاها أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 3-1، ويسعى لخطف أول ثلاث نقاط أمام بورنموث.

وشارك أحمد المحمدي وتريزيجيه، أمام توتنهام في المباراة الماضية، وقدما أداءً جيدًا، رغم خسارة فريقهما بثلاثية مقابل هدف.

واحتل فيلا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب فر البريميرليج، بدون رصيد من النقاط، وبفارق الأهداف أمام نورويتش سيتي وساوثهامبتون وواتفورد، وتشيلسي، بالإضافة إلى وست هام يونايتد الذي يحتل المركز الأخير.

ويلتقي اليوم أيضًا، آرسنال مع بيرنلي، وساوثهامبتون مع ليفربول، وإيفرتون مع واتفورد، ونوريتش سيتي مع نيوكاسل وبرايتون مع وست هام يونايتد، ومانشستر سيتي مع توتنهام، ضمن منافسات الجولة ذاتها.



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