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أخبار العالم

من أجل صحة أفضل لمواطنيه.. ترامب يتبرع براتبه لمكتب وزير الصحة

السبت 17/أغسطس/2019 - 10:42 ص
ترامب
ترامب
على صالح
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيتبرع بمرتبه الرئاسي في الربع الثاني من العام المالي الجاري إلى وزارة الصحة الأمريكية لصالح العامة من أجل تمويل استشارات وأعمال الصحة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقام البيت الأبيض لأول مرة بمشاركة الأخبار مع موقع يو اس ايه توداي، كما أشاد بعمل مكتب الطبيب العام في الولايات المتحدة (وزير الصحة الأمريكي).

وأعرب الرئيس ترامب عن تقديره لأهمية دور الطبيب العام لحماية الصحة العامة لجميع المواطنين الأمريكان بما في ذلك المساعدة في معالجة وباء المواد الأفيونية وزيادة الوعي بمخاطر استخدام السجائر الإلكترونية بين المراهقين والأطفال، وفقا لبيان البيت الابيض

وقالت كيتلين أوكلي، المتحدثة باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة، إن قرار الرئيس الأمريكي بالتبرع بمرتبه هو تعاطف نابع من وطنيته وشعوره بواجبه تجاه الشعب الأمريكي، كما أن لديه اهتمام صادق بقضايا الصحة العامة التي تكرس لها وزارة الصحة في الولايات المتحدة بتبرعه.

كما وعد الرئيس ترامب وفقا لحملته الانتخابية بالتبرع براتبه السنوي والمقدر بـ 400 الف دولار حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، ومنذ قطعه لهذا الوعد قرر التبرع براتبه الحولي لخدمات التعليم والأمن الداخلي وعدد من الوكالات الحكومية الداخلية في الولايات المتحدة.

ووفقا لموقع ذا ديلي كوللر، استخدم الرئيس الأمريكي أمواله الشخصية لشراء الوجبات السريعة لفريق بطولة كليمسون لكرة القدم أثناء زيارته للبيت الأبيض في يناير، مستشهدًا بحقيقة أن الكثير من موظفي البيت الأبيض تعرضوا للاقتراض في ذلك الوقت بسبب الإغلاق الحكومي.

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