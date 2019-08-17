بث مباشر.. مباراة آرسنال النني وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة آرسنال وبيرنلي، اليوم، السبت، في تمام الواحدة والنصف ظهرا، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.



ويسعى فريق آرسنال لتحقيق فوزه الثاني على التوالي، من أجل المنافسة مبكرا على اللقب، بينما يطمح فريق بيرنلي في تحقيق نتيجية إيجابية أمام الجانرز.



وكان فريق آرسنال فاز على نظيره نيوكاسل بهدف دون رد سجله الجابوني أوباميانج، في الجولة الماضية، بينما فاز بيرنلي بثلاثة أهداف دون رد، في أولى مفاجآت البريميرليج هذا الموسم.



ومن المتوقع أن يواصل النني غيابه عن التشكيلة الأساسية للجانرز، لأسباب فنية.











