رئيس الوطنية للمشروعات المحمية: هدفنا توفير غذاء صحي آمن للمواطنين

أكد اللواء محمد عبد الحي محمود رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمشروعات المحمية، أن الهدف من إنشاء الشركة هو توفير غذاء صحي آمن للمواطن المصري والمساهمة في تقليل الفجوة الغذائية على مستوى الجمهورية.



وأوضح «عبد الحي» خلال كلمته في افتتاح 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الشركة بدأت ثمارها علي مستوى الدولة، وحققوا خلال الفترة الماضية بإنتاج كميات من الخضراوات بجودة عالية عملت علي خلق سوق تنافسي مما أسهم في المحافظة علي الأسعار خاصة المحاصيل الاستراتيجية.



وأشار إلى أن الشركة لها دور مهم في مشروع 100 ألف فدان، العمل سار ليلا ونهارا لبناء الزراعات الحديثة واعمل علي خفض الأسعار للمساهمة للقضاء علي البطالة وسد الفجوة الغذائية والمساهمة في تحسين معدلات التصدير والتصنيع الصناعي وانتاج محاصيل بجودة عالمية.



ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمشروعات المحمية، إلى أن المشاريع الزراعية العملاقة بدأت تتولى لجني ثمارها، مشددا على انهم يسعوا جاهدين لانتاج المحاصيل الغذاية علي مدار العام .