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تعليم

بدء تصحيح امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بجميع الكنترولات

السبت 17/أغسطس/2019 - 12:00 م
تصحيح امتحانات
تصحيح امتحانات
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن أعمال تقدير الدرجات لــ امتحانات دبلومات التعليم الفني (الدور الثاني) بدأت اليوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019.

وقال الدكتور محمد مجاهد إنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية بنظامي الثلاث والخمس سنوات ، في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس 2019 الجاري .

كانت امتحانات الدور الثاني لـ الدبلومات الفنية 2019 ، انطلقت يوم السبت الموافق 27 يوليو 2019 واستمرت حتى الثلاثاء 6 أغسطس 2019.

وتقدم لامتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية بنظام الثلاث والخمس سنوات 235545 طالبا وطالبة، مقسمين كالتالي: 117531 طالبا وطالبة بالتعليم الصناعي، و 42379 طالبا وطالبة بالتعليم الزراعي، و 70752 طالبًا وطالبة بالتعليم التجاري، و4883 طالبا وطالبة بالتعليم الفندقي.

وعقدت الامتحانات في 625 لجنة بجميع القطاعات مقسمين كالتالي: 313 لجنة للتعليم الصناعي، و117 لجنة للتعليم الزراعي، و164 لجنة للتعليم التجاري، و31 لجنة للتعليم الفندقي.

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