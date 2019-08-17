فيروس الايدز.. الأسباب والأعراض والمخاطر

مرض الإيدز هو فيروس نقص المناعة البشرية، ويتم تشخيصه بشكل أكثر شيوعًا عن طريق تحليل الدم، أو اللعاب، للبحث عن أجسام مضادة للفيروس في الدم، ولسوء الحظ، يستغرق الجسم بعض الوقت لتطوير هذه الأجسام المضادة، وعادة ما يصل إلى 12 أسبوعًا.





هناك العديد من عوامل الخطر التي يمكن ان تزيد من الإصابة بـ الإيدز أو فيروس نقص المناعة البشرية، حيث إن الإيدز في الولايات المتحدة أثر بشكل رئيسي على الرجال الذين مارسوا الجنس مع الرجال، ومع ذلك أصبح من الواضح الآن أن فيروس نقص المناعة البشرية ينتشر أيضًا من خلال الجنس الآخر.





أسباب الإصابة بفيروس الإيدز





تحدث عدوى فيروس نقص المناعة البشرية بسبب أحد الفيروسات المحلمة به، ويمكنها الانتشار عن طريق الاتصال الجنسي، أو الدم، أو من الأم لطفلها خلال الحمل، أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية.





كيف تتحول عدوى نقص المناعة البشرية (HIV) لتصبح مرض الإيدز (AIDS)؟





يُدمر فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) الخلايا التائية المعروفة باسم كرات الدم البيضاء CD4، خلايا الدم البيضاء التي تلعب دورًا كبيرًا في مساعدة الجسم على محاربة الأمراض، كلما قل عدد خلايا التائية كرات الدم البيضاء CD4 التي لديك، أصبح جهازك المناعي أضعف.



