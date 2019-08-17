هبوط بكوبرى عبودة فى شبين القناطر والأهالى يستغيثون ..صور

شهد كوبرى عبودة بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية هبوطا جزئيا من الكوبرى مما تسبب فى إعاقة الحركة المرورية وهو ما دفع المواطنين إلى مطالبة مجلس المدينة بسرعة التدخل لعلاج الأزمة .



وقال الأهالى إن كوبرى عبودة يعد من الكبارى الحيوية التى تربط بين القرى وتسير عليه السيارات والمواطنون بشكل كبير يوميا مؤكدين ان الحفر والهبوط بالكوبرى تنذر بكارثة فى حالة سقوطه .



وطالب الاهالى بضرورة النظر فى حال الكوبرى والعمل على صيانته مضيفين ان الكوبرى محاط بكتلة سكنية كبيرة ومحاط بعدد من المدارس بكل الاتجاهات ومعرض للانهيار بأى وقت .



ومن ناحيته أكد غريب أحمد رئيس مدينة شبين القناطر أنه فور تلقيه شكوى بالواقعة وعلى الفور تم اخطار الاجهزة المعنية لسرعة التدخل حفاظا على صحة المواطنين ومنعا لوقوع أي كوارث على الكوبرى .

