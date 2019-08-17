محافظ كفر الشيخ: استغلال مساحة 6 أفدنة بدسوق لحفر بئر غاز

وافق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، على طلب شركة دسوق للبترول، بشأن استغلال مساحة 6 أفدنة و14 قيراطًا الواقعة بحوض السعدانية زمام جمعية العجوزين بمركز دسوق لحفر بئر غاز 6-1 DSQ.



ووجه محافظ كفر الشيخ بتعويض المضارين التعويض المناسب طبقا للقانون واستيفاء اشتراطات وموافقات الجهات المعنية اﻷخرى، طبقًا لموافقة الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.



وقال المحافظ إن المشروع من المشروعات القومية المهمة والعاجلة ذات النفع العام والتي تخدم الاقتصاد القومي والمستثناة من الحظر الوارد بالقرار الوزاري 615 لسنة 2016م.