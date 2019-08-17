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فن

أحمد فلوكس: لن أسمح لأحد بالتطاول على هنا شيحة

السبت 17/أغسطس/2019 - 01:40 م
صدى البلد
نورا نبيل
كشف الفنان أحمد فلوكس عن سبب إحراجه لإحدى متابعاته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثه بشكل غير لائق عن زوجته السابقة الفنانة هنا شيحة .

وقال أحمد فلوكس خلال استضافته في ندوة نظمها موقع "صدى البلد": " كانت مراتي في بيتي مينفعش اسمح لحد يقول كلمة غلط عليها .. أنا اتربيت على كده".

كان الفنان أحمد فلوكس، فوجئ بتعليق عبر حسابه على انستجرام، من إحدى متابعاته، هاجمت فيه مُطلقته الفنانة هنا شيحة، بعدما نشر "فلوكس" تعليقًا يهاجم من خلاله المنافقين.

وظنت المتابعة أن أحمد فلوكس، يقصد بكلامه، هنا شيحة، فكتبت المتابعة في تعليقها: "قتلتونا بالألغاز.. شيحة أصلا ما وحدة بتاعة زواج، وأنت غلطت لما تزوجتها، والعيش بالأطلال ماراح ينفع!، وأنت ذكي وأحلى منها هي أصلا ما عندها ذرة جمال وأنوثة".

من جهته، ردّ أحمد فلوكس على متابعته: "إيه اللي انتي كاتباه ده؟، أولا أنت مالك؟، ثانيا ألغاز إيه؟ إنتي قاعدة فاضية وبتشتغلي نفسك ولا إيه بالظبط، ثالثا أنت إزاي تقولي على هنا الكلام ده؟".

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