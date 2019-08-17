تداول 190 شاحنة و272 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 190 شاحنة بضائع و272 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمانة وبوسيدون اكسبريس وعلى متنها 86 شاحنة و30 سيارة بينما تغادر السفينتين أمانة والقاهرة وعلى متنهما 35 سيارة وشاحنة .





فيما استقبل الميناء أمس السفينة Sorewise.ol وعلى متنها 31 ألف طن ألومنيوم والعبارة القاهرة وعلى متنها 1 شاحنة وغادرت السفينتان القاهرة وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهما 42 شاحنة و142 سيارة.





كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا وعلى متنها 29 شاحنة و1 سيارة فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 7 شاحنة و9 سيارة وغادرت السفينتان سينا وبريدج وعلى متنهم 24 شاحنة و44 سيارة بينما استقبل ميناء الغردقة العبارة الرياض وعلى متنها 11 سيارة.