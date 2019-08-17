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تعليم

قبول تظلم طالب ثانوى بطوخ وتعديل ترتيبه للثالث مكرر

السبت 17/أغسطس/2019 - 12:19 م
قبول تظلم طالب ثانوى
قبول تظلم طالب ثانوى بطوخ وتعديل ترتيبه للثالث مكرر
إبراهيم الهوارى
أعلنت مدرسة الشهيد ملازم أول محمود دغش الثانوية بقرية بلتان بإدارة طوخ التعليمية بالقليوبية، عن قبول تظلم الطالب يوسف إيهاب تهامى علي درجاته في الثانوية العامة وتعديل ترتيبه في المركز الثالث مكرر بأوائل الجمهورية بعد حصوله على مجموع درجات ٤٠٩ والأول على محافظة القليوبية فى الشعبة العلمية "رياضة".

وقال نبيل عبده مدير المدرسة: إنه تلقى إخطارا من لجنة النظام والمراقبة قطاع شبرا الخيمة بإنه تم تعديل مجموع درجات الطالب والتي حصل عليها في شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠١٨ -٢٠١٩ بمجموع درجات ٤٠٩ درجات من إجمالي مجموع كلي وهو ٤١٠ درجات ليصبح مجموع درجاته بعد التعديل ٤٠٩ درجات بدلا من ٤٠٨ درجات.

وأشار الإخطار إلى إدراج الطالب ضمن أوائل الشعبة العلمية "رياضة " ليصبح ترتيبه الثالث مكرر على مستوى الجمهورية طبقا لشرائح الدرجات تنفيذا لموافقة الوزير وطبقا لنتيجة التظلم التي تقدم بها وتعديل درجاته.

وقال الطالب يوسف ايهاب تهامى ابن قرية زاوية بلتان والحاصل على المركز الأول في الثانوية العامة على مستوى محافظة القليوبية شعبة علمي رياضة بمجموع ٤٠٩ درجات إن نتيجة التظلمات منحته درجه واحدة رفعت مجموعه إلى ٤٠٩ درجات وبذلك يحق له إدراجه في قائمة أوائل الجمهورية شعبة علمي رياضة مشيرا إلى أن مجموعه الجديد يغير أيضا من ترتيبه في قائمة أوائل المحافظة ليصبح الأول علمى رياضة بعد ان كان ترتيبه السابع على المحافظة.

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