شبورة ترابية وتقلبات فى الأحوال الجوية تنتشر فى بعض المناطق بأسوان

تعرضت محافظة أسوان منذ مساء أمس الجمعة لارتفاع فى نسبة الرطوبة وحدوث حالة من التقلبات فى الأحوال الجوية وسوء للطقس مع وجود غيوم وسحب متقطعة وشبورة ترابية انتشرت فى بعض المناطق بنطاق المحافظة.





وكان عدد من المناطق داخل نطاق مدينة أسوان قد تعرض لحدوث عاصفة ترابية خفيفة مفاجئة استمرت على فترات متباعدة ، ولكنها لم تؤثر على حركة السير بشكل عام.





فيما أطلقت الأجهزة المعنية تحذيراتها لأصحاب المركبات بتوخى الحذر أثناء السير على الطرق السريعة، كما حذرت المحافظة الفنادق العائمة والمراكب بالتوقف عن رحلاتها بالنيل نظرًا لإرتفاع الأمواج تأثرا بالعواصف الترابية.



