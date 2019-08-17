ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شبورة ترابية وتقلبات فى الأحوال الجوية تنتشر فى بعض المناطق بأسوان

السبت 17/أغسطس/2019 - 12:06 م
شبورة ترابية
شبورة ترابية
شاذلى عبد الفتاح
تعرضت محافظة أسوان منذ مساء أمس الجمعة لارتفاع فى نسبة الرطوبة وحدوث حالة من التقلبات فى الأحوال الجوية وسوء للطقس مع وجود غيوم وسحب متقطعة وشبورة ترابية انتشرت فى بعض المناطق بنطاق المحافظة.

وكان عدد من المناطق داخل نطاق مدينة أسوان قد تعرض لحدوث عاصفة ترابية خفيفة مفاجئة استمرت على فترات متباعدة ، ولكنها لم تؤثر على حركة السير بشكل عام.

فيما أطلقت الأجهزة المعنية تحذيراتها لأصحاب المركبات بتوخى الحذر أثناء السير على الطرق السريعة، كما حذرت المحافظة الفنادق العائمة والمراكب بالتوقف عن رحلاتها بالنيل نظرًا لإرتفاع الأمواج تأثرا بالعواصف الترابية. 

ومن جهتها وجهت الأجهزة المختصة لرفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بمرفقى الإسعاف والإطفاء تحسبًا لسقوط أمطار أو سيول خلال الساعات القليلة القادمة ، وتشكيل غرفة عمليات لتلقى أى بلاغات أو إخطارات بشأن العاصفة لسرعة التعامل الفوري معها .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقلبات جوية خفيفة على بعض المناطق بأسوان

تقلبات جوية تؤدي لعاصفة ترابية مفاجئة على بعض المناطق بأسوان

ترشيحاتنا

هواوى تتحدى جوجل بهذه الخدمة

ارقام لاتفوتك قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

آخرة الشهامة الحرق.. محامى أبو كبير تدخل لفض مشاجرة فأشعلوا فيه النيران

موعد مباراة مصر والبرتغال فى نصف نهائي كأس العالم لناشئين اليد

المجلس العسكري السوداني يعلن اسم وزير الدفاع الجديد

المصائب تدب في برشلونة.. صدمة جديدة بسبب سواريز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاش مايوه شفاف..زوجة مصطفى فهمى بإطلالة صيفية فى مرسى مطروح

الصحراء عشق أبناء مطروح للهروب من زحام الصيف.. لحم ضأن وأرز مغربي وشاى على الحطب أبرز العادات

زغاريد وحمام السلام في دورة أيقونة السيدة العذراء بجبل درنكة.. فيديو وصور