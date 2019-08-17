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تعليم

تفاصيل التعاون بين بحوث الإلكترونيات والهندسة الزراعية

السبت 17/أغسطس/2019 - 12:11 م
معهد بحوث الإلكترونيات
معهد بحوث الإلكترونيات
قســـم التعليــــــم
أعد الدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات بوزارة التعليم العالي، تقريرا حول أوجه التعاون بين المعهد ومعهد بحوث الهندسة الزراعية.

وأشار التقرير إلى قيام وفد من معهد بحوث الهندسة الزراعية برئاسة رئيس المعهد، ووكيلي المعهد للإنتاج والبحوث، ورؤساء الأقسام البحثية، وعدد من السادة الباحثين بزيارة لمعهد بحوث الإلكترونيات بمقر المعهد الجديد بالنزهة، وذلك لبحث سبل وأوجه التعاون بين الطرفين.

وأوضح التقرير أن برنامج الزيارة تضمن كلمة افتتاحية قدمها د. محمود سالم نائب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، تلاها محاضرة تعريفية عن معهد بحوث الهندسة الزراعية قدمها د. محمد الخولي رئيس المعهد وتضمنت تعريف بأهداف المعهد وهيكله البحثي وأقسامه المختلفة والمتخصصة في بحوث أنظمة ميكنة العمليات الزراعية وميكنة الإنتاج الحيواني والسمكي وبحوث القوی والطاقة وبحوث أنظمة الري وتداول المحاصيل ونظم الهندسة الحيوية الزراعية.

وأضاف التقرير قيام د. هشام الديب بتقديم محاضرة تعريفية عن معهد بحوث الإلكترونيات وأقسامه المختلفة والمعامل المركزية، كما قدم شرحًا للمدينة العلمية للمعهد وما تقدمه من خدمات.

وخلال فعاليات الزيارة تم دعوة السادة الحضور من الطرفين؛ لمناقشة مفتوحة وعرض لوجهات النظر لدمج النقاط المطروحة من الطرفين؛ بهدف التعاون في مشاريع بحثية مشتركة على المدى القصير والبعيد، منها على سبيل المثال مجففات زراعية تعمل بالطاقة الشمسية، ونظم التحكم الآلي في المعدات الزراعية ورفع كفاءتها، والأنظمة الذكية لمعالجة المياه، وقد تم الاتفاق على صياغة هذه التوصيات في بروتوكول تعاون مشترك يوقع لاحقًا ومن ثم يبدأ تنفيذه في وقت قريب.

وفى ختام فعاليات الزيارة قام الوفد بجولة تفقدية لمعامل المعهد المركزية وأقسامه المختلفة؛ للاطلاع على الإمكانيات والتجهيزات المعملية، كما تفقد الوفد الوحدة ذات الطابع الخاص؛ للتعرف على المخرجات البحثية للمعهد للمساهمة في دعم التعاون المشترك.

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