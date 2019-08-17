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الرئيس السيسي: البلاد تنهض بالبناء والتعمير وليس بالتدمير والتخريب

السبت 17/أغسطس/2019 - 12:01 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كـريـم الـخـطـيـب
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مشروع بني سويف والمنيا يستهدف الزراعة في ظروف صعبة لأجل حياة أفضل، موضحا أنه لابد من الحفاظ علي كفاءة المشروعات القومية خاصة التي تتعلق بالزراعة.

وأضاف «السيسي» خلال افتتاح 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان بقاعدة محمد نجيب العسكرية، ان هذه الافتتاحات تعتبر شيئا يسعد المصريين لأن كلها للبناء والتعمير بعيدا عن الدمار والتخريب، أما أهل الشر المتأمرين يعملون في الخفاء .

وشدد الرئيس السيسي على أنه لا يمكن النهوض بالدولة الي الأمام من خلال تغيير بالتدمير وهذا ضد كل السنن، البلاد تنهض بالبناء والتعمير وليس بالتدمير والتخريب، مضيفا أن من يسعى إلى استنزاف قدرات الدول لن ينجح لأن الأساس الفكري والانساني والاخلاقي والديني لا يتواجد لدى هؤلاء المتأمرين.

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