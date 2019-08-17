تشافي يبحث عن أول ألقابه كمدرب.. السد يواجه الدحيل في كأس السوبر القطري

يواجه فريق السد نظيره الدحيل، اليوم، السبت، في تمام السادسة والربع مساء، في بطولة كأس السوبر القطري.



ويبحث الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد عن التتويج بأول ألقابه كمدرب في لقاء اليوم، بينما يسعى الدحيل للثأر من السد بعد وداع دوري أبطال آسيا من دور الـ 16 على يده الأسبوع الماضي.



ويتولى تشافي تدريب السد بداية من هذا الموسم، بعدما أعلن اعتزاله كرة القدم الموسم الماضي، بعد ثلاث مواسم قضاهم مع السد كلاعب.



ويفتقد السد لجهود ثلاثة من أبرز لاعبيه، وهم الجزائري بغداد بونجاح مهاجم الفريق، وقلب الدفاع طارق سلمان، والظهير الأيمن حامد إسماعيل، بينما يفتقد الدحيل نجمه الأول المعز على بعد طرده في نهائي كأس الأمير.