الترميم انتهى.. عودة مرضى معهد الأورام لغرفهم.. فيديو وصور

شهد المعهد القومي للأورام صباح اليوم، السبت، إعادة المرضى إلى غرفهم بعد أن تم ترميم الغرف التي تضررت نتيجة حادث الانفجار الإرهابي.





ورصدت عدسة "صدى البلد" حركة تنقلات المرضى وتسكينهم في غرفهم بالمعهد بعد عملية الترميم، على أن تستمر عملية نقل المرضى حتى غدا، الاحد ليتم نقل ما يقرب من 75 مريضا.





يذكر أن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة أعلن أن أعمال الترميم انتهت بالأدوار الأربعة المتضررة بالمبني الشمالي فيما عدا بعض أعمال التكييفات والاسانسيرات ووصلات المياه بالمبنى.



