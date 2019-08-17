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تعليم

الترميم انتهى.. عودة مرضى معهد الأورام لغرفهم.. فيديو وصور

السبت 17/أغسطس/2019 - 01:33 م
صدى البلد
ياسمين سامي - عدسة: إيهاب أشرف
شهد المعهد القومي للأورام صباح اليوم، السبت، إعادة المرضى إلى غرفهم بعد أن تم ترميم الغرف التي تضررت نتيجة حادث الانفجار الإرهابي.

ورصدت عدسة "صدى البلد" حركة تنقلات المرضى وتسكينهم في غرفهم بالمعهد بعد عملية الترميم، على أن تستمر عملية نقل المرضى حتى غدا، الاحد ليتم نقل ما يقرب من 75 مريضا.

يذكر أن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة أعلن أن أعمال الترميم انتهت بالأدوار الأربعة المتضررة بالمبني الشمالي فيما عدا بعض أعمال التكييفات والاسانسيرات ووصلات المياه بالمبنى.

وأشار رئيس الجامعة، إلى متابعته الدورية لأعمال الترميم بالواجهات الأخرى المتضررة من الانفجار، مؤكدا أن الخدمات الطبية للمعهد لم تتأثر بأعمال الترميم واستمرار توافد المرضى على المعهد حيث وجه الدكتور بسرعة البدء في إصلاح التلفيات وتم التواصل مع شركة وادي النيل والمقاولون العرب فجرٱ لبدء العمل.
الترميم انتهى.. عودة مرضى معهد الأورام لغرفهم.. فيديو وصور
الترميم انتهى.. عودة مرضى معهد الأورام لغرفهم.. فيديو وصور

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