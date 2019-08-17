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رياضة

بث مباشر.. مباراة السد والدحيل في كأس السوبر القطري

السبت 17/أغسطس/2019 - 11:52 ص
مباراة السد والدحيل
مباراة السد والدحيل ( ارشيفية)
محمد السعيد
حرصا من "صدى البلد" على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة السد والدحيل، اليوم، السبت، في تمام السادسة والربع مساء، في بطولة كأس السوبر القطري.

ويبحث تشافي المدير الفني للسد عن التتويج بأول ألقابه كمدرب في لقاء اليوم، بينما يسعى الدحيل للثأر من السد بعد وداع دوري أبطال آسيا من دور الـ 16 على يده الأسبوع الماضي.

وتولى تشافي تدريب السد بداية من هذا الموسم، بعدما أعلن اعتزاله كرة القدم الموسم الماضي، بعد ثلاث مواسم قضاهم مع السد كلاعب.

ويفتقد السد لجهود ثلاثة من أبرز لاعبيه، وهم الجزائري بغداد بونجاح مهاجم الفريق، وقلب الدفاع طارق سلمان، والظهير الأيمن حامد إسماعيل، بينما يفتقد الدحيل لنجمه الأول المعز على بعد طرده في نهائي كأس الأمير.

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