شركة مريديان الإسبانية: نشهد اليوم واحدة من أفضل لحظات الزراعة المصرية..فيديو

قال خوسيه جمينيز، رئيس شركة مريديان الإسبانية: إن الشركة متخصصة في إنتاج وتحسين بذور الخضراوات المهجنة.





وأضاف خلال افتتاح 1300 من الصوب الزراعية ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحلية ، اليوم السبت، أن الشركة تشهد اليوم واحدة من أفضل لحظات الزراعة المصرية ، لافتا إلى أن الشركة لديها أكبر مشروع من الصوبات الزراعية في العالم.





وأردف أن الشركة على بعد أشهر قليلة من إنتاج بذور الخضراوات المهجنة " f1" ، بنسبة 100% مصرية، وذلك مع تزايد الطلب على البذور في البلاد و السوق العالمية.



