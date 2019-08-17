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شركة مريديان الإسبانية: نشهد اليوم واحدة من أفضل لحظات الزراعة المصرية..فيديو

السبت 17/أغسطس/2019 - 12:03 م
خوسيه جمينيز ، رئيس
خوسيه جمينيز ، رئيس شركة مريديان الإسبانية
مي محمد
قال خوسيه جمينيز، رئيس شركة مريديان الإسبانية: إن الشركة متخصصة في إنتاج وتحسين بذور الخضراوات المهجنة.

وأضاف خلال افتتاح 1300 من الصوب الزراعية ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحلية ، اليوم السبت، أن الشركة تشهد اليوم واحدة من أفضل لحظات الزراعة المصرية ، لافتا إلى أن الشركة لديها أكبر مشروع من الصوبات الزراعية في العالم. 

وأردف أن الشركة على بعد أشهر قليلة من إنتاج بذور الخضراوات المهجنة " f1" ، بنسبة 100% مصرية، وذلك مع تزايد الطلب على البذور في البلاد و السوق العالمية.

وأوضح أنه تم العمل خلال الأشهر الماضية مع الشركة الوطنية للزراعات المحمية في إختيار أفضل الأصناف المحلية ذات الإنتاجية العالية و مقاومة الأمراض و التكيف مع الظروف المحلية ، مؤكدا أن الخطوة التالية للشركة هو إنتاج البذور الخاصة بالشركة في الصوبات الزراعية المنشأة حاليا .

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